Aantal brandgevaarlijke Britse flats loopt op

De gevelbekleding van tientallen flats in Groot-Brittannië voldoet niet aan brandveiligheidseisen, zo blijkt uit inspecties. Het gaat volgens de Britse regering inmiddels om 34 gebouwen, verspreid over 17 verschillende gemeenten.

De Britse overheid is van plan zo’n zeshonderd flats te testen op brandveiligheid. Lokale autoriteiten in de Britse hoofdstad lieten vrijdagavond al vijf flats ontruimen vanwege brandgevaar. Duizenden mensen moesten hun woning verlaten. Bewoners van een relatief kleine woontoren konden later weer terugkeren, onder meer omdat die flat was voorzien van andere brandwerende deuren.

De Britse minister Sajid Javid (Lokale Overheden) laat weten dat als een gebouw niet door de test komt, dat niet automatisch betekent dat de flat ontruimd moet worden. Hij stelde volgens Britse media dat de brandveiligheidsproblemen in de ontruimde flats niet alleen betrekking hebben op de gevelbekleding. Er zou ook sprake zijn van tal van andere problemen, zoals het ontbreken van brandwerende deuren.

Niet alle bewoners van de ontruimde Londense flats zitten te wachten op de maatregel. „Ik heb een jonge dochter, een vrouw, een kat en een baan”, klaagde Edward Strange tegen de BBC. „Ze zeiden dat het vier tot zes weken gaat duren. Als de deelgemeente dat beweert, duurt het vier tot zes maanden.”

Volgens de deelgemeente Camden weigerden 83 mensen te vertrekken. Het hoofd van de deelgemeente, waar de ontruimde flats zich bevinden, erkende dat de evacuatie voor overlast zorgt. „Maar de Grenfell-brand verandert alles”, zei Georgia Gould. „We moeten alles doen wat in onze macht ligt voor de veiligheid van onze inwoners.”

Door de brand in de Grenfell Tower kwamen 79 mensen om het leven. De brand is vermoedelijk ontstaan in een koel-vriescombinatie. Het vuur kon zich daarna razendsnel verspreiden door de brandbare gevelbekleding op het pand.