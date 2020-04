Aantal besmettingen VS stijgt naar 265.000

Het aantal mensen dat besmet is met het nieuwe coronavirus in de Verenigde Staten is gestegen tot 265.000. Dat blijkt uit cijfers van de website Worldometer. Er zijn vrijdag ruim 20.000 besmettingen bijgekomen.

In de VS zijn 6786 mensen die besmet waren overleden. Dat zijn er 860 meer dan in de nacht van donderdag op vrijdag werd gemeld.

De meeste besmettingen zijn in de staat New York, waar bij meer dan 100.000 mensen het virus is vastgesteld. De VS heeft de meeste bevestigde virusgevallen ter wereld.