Aantal besmettingen Turkije blijft flink stijgen

Het aantal besmettingen met het nieuwe coronavirus blijft flink oplopen in Turkije. Zondag steeg het aantal geregistreerde patiënten met 3977 tot 86.306. Turkije is nu het land met de meeste besmettingen buiten Europa en de Verenigde Staten.

Het dodental is met 127 gestegen tot 2017. Zaterdag werd al bekend dat Turkije het land met de meeste gevallen in de regio is, door meer besmettingen te registreren dan buurland Iran. Door de nieuwe gevallen van zondag heeft Turkije ook meer geregistreerde besmettingen dan China, waar de uitbraak begon.

Zaterdag maakte de regering bekend dat alle noodmaatregelen met zeker twee weken worden verlengd. Zo blijven 31 steden, waaronder Ankara en Istanbul, grotendeels afgesloten van de buitenwereld.