„Aantal besmettingen met corona hoger dan gemeld”

Is het aantal besmettingen met het coronavirus in werkelijk zo laag als China meldt? Britse onderzoekers betwijfelen dat.

Onderzoekers van het Imperial College Londen, een Britse universiteit die onder meer is gespecialiseerd in onderzoek naar epidemiën en virusziekten, achten het „zeer waarschijnlijk” dat de uitbraak van het coronavirus „substantieel meer” slachtoffers heeft gemaakt dan het officieel gemelde aantal besmettingen van 571.

De onderzoekers meldden dinsdag dat er eind vorige week al zeker 4000 mensen in de Chinese stad Wuhan moeten zijn geweest die symptomen van het virus vertoonden. Hun inschatting is onder meer gebaseerd op het aantal gevallen die buiten China zijn vastgesteld en gegevens over het aantal passagiers op de internationale luchthaven van Wuhan in de afgelopen twee maanden: ruim 3300 per dag. Ook de omvang van de bevolking die de luchthaven bedient –zo’n 19 miljoen burgers, aanzienlijk meer dan de 11 miljoen inwoners van de stad Wuhan– speelde mee bij de calculaties.

Daarnaast zijn er gegevens over de incubatietijd meegenomen in de berekeningen. Gemiddeld verloopt er een periode van tien dagen tussen het tijdstip van infectie en „detectie” (ontdekking van de besmetting), aldus de onderzoekers. De daadwerkelijke incubatietijd is zo’n vijf tot zes dagen, waarop het nog eens vier tot vijf dagen duurt voordat de ziekte fysiek zichtbaar wordt en er sprake kan zijn van behandeling.

De onderzoekers wijten de relatief lage besmettingscijfers van de Chinese autoriteiten niet aan boze opzet, maar aan „gebrekkige opsporing” van ziektegevallen.

Ze zeggen te hopen dat het verschil tussen „onze schattingen” en de officieel gemelde aantallen de komende dagen kleiner zal worden.

Wuhan sluit vliegveld en stations

Redactie buitenland

WUHAN. De Chinese stad Wuhan, waar de eerste besmetting met het coronavirus werd vastgesteld, sluit zijn luchthaven en treinstations voor uitgaande reizigers. Dat meldden staatsmedia woensdag. Ook het lokale openbaar vervoer gaat plat. De stad heeft zijn inwoners gevraagd de stad vanaf donderdag niet te verlaten.

Ook de stad Huanggang, op zo’n 40 kilometer van Wuhan, wordt door de autoriteiten geïsoleerd. Chinese media berichtten dat al het uitgaande verkeer en het openbaar vervoer in de stad van 7 miljoen inwoners met ingang van vrijdag vrijwel geheel wordt stilgelegd.

In China zijn tot dusverre zeventien mensen aan het virus bezweken, allemaal in de provincie Hubei waarin Wuhan en Huanggang liggen. Vooralsnog zijn er buiten China zeven gevallen bekend. Het gaat om drie mensen in Thailand en in Japan, Taiwan, de VS en Zuid-Korea elk één geval. Ook in de autonome Chinese steden Macau en Hongkong is sprake van één geval elk.