Aantal besmettingen Italiaans cruiseschip in Japan groeit fors

Aan boord van het Italiaanse cruiseschip Costa Atlantica, dat in het Japanse Nagasaki ligt voor onderhoud, zijn ongeveer 60 nieuwe besmettingsgevallen van het coronavirus vastgesteld. Circa 150 van de 623 opvarenden blijken nu besmet, maakte de Japanse omroep NHK zaterdag bekend.

Op het cruiseschip zijn alleen bemanningsleden aanwezig en geen passagiers. De Costa Atlantica ligt sinds eind februari voor anker in Nagasaki. Begin deze week bleek iemand aan boord besmet te zijn. Sindsdien neemt het aantal geconstateerde infecties snel toe. Vrijdag bleken er 40 nieuwe besmettingen te zijn, de dag daarvoor pakweg 50.

De lokale autoriteiten zeggen nu alle mensen op het cruiseschip te hebben getest. Van degenen die besmet zijn aan boord van de Costa Atlantica, is slechts één bemanningslid opgenomen in het ziekenhuis, zei NHK. Alle anderen bleven aan boord omdat ze lichte of geen symptomen hebben van het longvirus.