Het aantal in Rusland vastgestelde besmettingen met het coronavirus is opgelopen tot 353.427. In de afgelopen 24 uur zijn er 8946 coronapatiënten bijgekomen. 92 patiënten overleden, waarmee het dodental in Rusland op 3633 is komen te staan.

Volgens de officiële cijfers is het sterftecijfer laag in het land van 145 miljoen inwoners. Ongeveer 115.000 patiënten zijn inmiddels weer helemaal beter.