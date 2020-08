Aantal besmettingen in laatste etmaal stijgt in Duitsland

Het aantal coronabesmettingen dat in Duitsland in de laatste 24 uur is vastgesteld is donderdag toegenomen ten opzichte van woensdag, meldt het Robert Koch Instituut (RKI), de Duitse equivalent van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dat meldde 1707 nieuwe vastgestelde besmettingsgevallen.

Woensdag werden er nog 1510 nieuwe gevallen bekendgemaakt door het RKI. De geïnfecteerden zijn steeds vaker teruggekeerde vakantiegangers, werd woensdag tevens gezegd. In totaal is het longvirus vooralsnog bij 228.621 personen in Duitsland vastgesteld.

In het laatste etmaal zijn nog eens 10 personen bij wie het virus is geconstateerd, overleden. In totaal is het nieuwe coronavirus 9253 gediagnosticeerde patiënten in Duitsland fataal geworden.