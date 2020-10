Aantal besmettingen in Duitsland stijgt sterk

Het aantal coronabesmettingen dat in het laatste etmaal in Duitsland is vastgesteld, is omhooggeschoten naar een nieuwe recordwaarde die voor het eerst boven de 10.000 gevallen ligt.

In de laatste 24 uur zijn er maar liefst 11.287 gevallen bij gekomen, meldde het Robert Koch Instituut, de Duitse equivalent van het RIVM, donderdag.

De meer dan 11.000 gevallen zijn een forse toename ten opzichte van de ongeveer 7600 nieuwe gevallen die woensdag werden gemeld. Dinsdag kwamen er 6868 gevallen bij. In totaal is het longvirus in Duitsland nu bij 392.049 personen vastgesteld. Van hen overleden er tot dusver 9905.

Hoewel het aantal besmettingen in Duitsland vooralsnog relatief laag was, is er sprake van een rappe stijging sinds het kouder is geworden. De Duitse autoriteiten hebben gewaarschuwd dat er strengere maatregelen nodig zijn als de trend doorzet. Woensdag werd bekend dat minister van Volksgezondheid Jens Spahn ook positief heeft getest op het coronavirus.

In andere landen baren stijgende cijfers ook zorgen. De Spaanse minister van Volksgezondheid, Salvador Illa, kondigde donderdag aan dat de pandemie nog niet onder controle is en dat er drastische maatregelen nodig zijn.

Hij liet weten dat de Spaanse regering overleg voert met regionale autoriteiten over nieuwe beperkingen van de bewegingsvrijheid. De pandemie zal het leven in Spanje volgens de minister de komende vijf tot zes maanden zwaar maken. Woensdag passeerde het land als eerste in Europa de grens van een miljoen besmettingen.

In België zijn bijna 3000 Covid-19-patiënten in de ziekenhuizen opgenomen, zei viroloog Steven Van Gucht woensdag tijdens een persconferentie van de gezondheidsautoriteiten. Mogelijk zijn er wel eerste tekenen dat de verspreiding van het virus vertraagt. Het aantal nieuwe besmettingen verdubbelt om de negen dagen, terwijl dat vorige week nog om de zeven dagen was, aldus Van Gucht.

De provincies Luik en Henegouwen en het Brussels gewest blijven de zwaarst getroffen gebieden. Het aantal overlijdens in het land blijft ook verder toenemen, tot gemiddeld 32 per dag (+79 procent).

Van Gucht hoopt dat binnen een tiental dagen de curve ombuigt door de strengere landelijke coronamaatregelen die maandag zijn ingegaan. Zo zijn de restaurants en cafés vier weken dicht en geldt een landelijke avondklok tussen middernacht en 05.00 uur.

In Tsjechië is woensdag ook buiten een vergaande mondkapjesplicht van kracht geworden. Binnen de bebouwde kom is mond- en neusbedekking verplicht.

Uitzonderingen gelden onder meer indien een afstand van meer dan twee meter kan worden aangehouden. In het land is sinds donderdag een algehele lockdown van kracht.

EU-vergadering

De EU-leiders vergaderen volgende week donderdag op afstand over de strijd tegen het coronavirus, dat in vrijwel heel Europa weer om zich heen grijpt. Ze hebben op hun laatste top in Brussel afgesproken elkaar vaker te spreken over de pandemie.

EU-president Charles Michel, die de regeringsleiders en staatshoofden heeft uitgenodigd, spreekt van een „informele videoconferentie over Covid-19.”

Hoe het video-overleg precies wordt ingericht is nog onduidelijk, zeggen Brusselse bronnen. De Duitsers, die de Europese Unie dit halfjaar voorzitten, zouden de komende tijd iedere anderhalve week willen vergaderen. Het zou aan de leiders zelf zijn of ze willen aanschuiven.