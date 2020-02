Aantal besmettingen in Duits grensgebied met Nederland gestegen

$lead

De autoriteiten in de Duitse regio Heinsberg, bij de grens met Nederland, hebben het aantal coronabesmettingen vrijdag naar boven bijgesteld. Bij zeker 35 mensen is vastgesteld dat ze zijn besmet met het virus. Dat waren er donderdag nog twintig.

De meeste besmette mensen hoeven niet naar het ziekenhuis en kunnen thuis in quarantaine. Wel wordt een echtpaar behandeld in het ziekenhuis in Düsseldorf. De 47-jarige echtgenoot was de eerste patiënt in deelstaat Noordrijn-Westfalen. Het is onbekend wie hem heeft besmet.

Onder de 35 patiënten zouden zich geen kinderen bevinden. Er wordt nog wel gewacht op testresultaten van kinderen die naar de opvang gingen waar de echtgenote van „patiënt één” werkte.