Aantal besmettingen in België weer boven de 100

Het aantal nieuwe coronabesmettingen in België is na een kleine week weer boven de 100 gestegen. De afgelopen 24 uur werden 104 nieuwe besmettingen gemeld, wat het totaal aantal bevestigde gevallen in België op 60.348 brengt. 5 patiënten overleden sinds woensdag in het ziekenhuis aan Covid-19, en 5 personen in woonzorgcentra bezweken vermoedelijk eveneens aan de gevolgen van het longvirus.

In totaal ligt het aantal sterfgevallen nu op 9685. De ziekenhuizen namen het afgelopen etmaal 19 nieuwe patiënten op en stuurden er 40 genezen naar huis, melden de Belgische gezondheidsautoriteiten. Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames blijft in België al enkele weken onder de 50.

Er liggen nu 344 Covid-19-patiënten in ziekenhuizen, van wie 60 op de intensivecareafdelingen, een daling van 7 patiënten.

De autoriteiten waarschuwen dat het virus nog niet is verdwenen in België.