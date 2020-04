Aantal besmettingen Duitsland boven 70.000

Het aantal coronabesmettingen in Duitsland is gestegen tot boven de 70.000. Het persbureau DPA meldt op basis van de gegevens van de deelstaten dat 70.800 mensen in Duitsland het virus onder de leden hebben of inmiddels ervan zijn hersteld.

Zeker 796 mensen zijn inmiddels aan de gevolgen overleden.

De aan Nederland grenzende deelstaat Noordrijn-Westfalen en de deelstaat Beieren zijn de belangrijkste brandhaarden. In Noordrijn-Westfalen waren tot woensdagmiddag 15.900 mensen besmet en 168 overleden. In Beieren was dat 17.100 en 241.

De cijfers van DPA zijn hoger dan de officiële cijfers van het Robert Koch-Institut, de Duitse tegenhanger van het RIVM.