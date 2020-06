Aantal besmettingen coronavirus wereldwijd boven 7 miljoen

Het aantal besmettingen met het nieuwe coronavirus is wereldwijd gestegen tot boven de 7 miljoen, meldt de Johns Hopkins Universiteit in het Amerikaanse Baltimore. Ook persbureau AFP meldt dat op basis van een eigen telling.

Volgens Johns Hopkins staat het aantal besmettingen op 7.016.794. In een maand tijd is het aantal besmettingen ongeveer verdubbeld. Een week geleden waren er nog 6 miljoen besmettingen gemeld. Door de snelle verspreiding van het virus in landen als India en Brazilië steeg het aantal vastgestelde gevallen met meer dan 100.000 per dag.

Het wereldwijde dodental door het virus steeg zondag tot boven 400.000.