Aantal besmettingen coronavirus Iran in dag met 106 gestegen

Het aantal mensen dat het nieuwe coronavirus heeft in Iran is in een dag tijd met 106 gestegen tot 245. Dat melden lokale media. Het dodental is opgelopen tot 26.

Het hoofd van de Iraanse parlementaire Nationale Veiligheidscommissie Zulani Nouri heeft zelf bekendgemaakt ook besmet te zijn. Vorige week kwam al naar buiten dat een Iraanse onderminister het virus onder de leden heeft.

Het ministerie van Volksgezondheid heeft een waarschuwing uitgevaardigd om geen binnenlandse reizen te maken die niet noodzakelijk zijn. Alle culturele evenementen en conferenties in het land zijn komende week afgelast en alle bioscopen blijven nog zeker een week dicht.