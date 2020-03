Het aantal besmettingen met het nieuwe coronavirus in Frankrijk is maandag met 61 gestegen tot 191. Dat hebben de autoriteiten laten weten. Waar de besmettingen zijn vastgesteld, is nog niet bekendgemaakt.

Eerder op maandag werd al gemeld dat er een derde persoon is omgekomen door het virus in Frankrijk. Dat was een oudere uit Crépy-en-Valois, ten noordoosten van Parijs.