Aantal besmettingen coronavirus China boven de zestig

In het Chinese Wuhan zijn zeventien nieuwe gevallen van het mysterieuze coronavirus vastgesteld. Het aantal besmette mensen in China is daarmee opgelopen tot 62, meldt de South China Morning Post op basis van de volksgezondheidsdienst van de miljoenenstad.

Drie van de zeventien mensen die het coronavirus nu hebben opgelopen, zijn er ernstig aan toe, net als vijf mensen bij wie het virus al eerder is geconstateerd. De nieuwe patiƫnten zijn tussen de 30 en 79 jaar oud. Er wordt nagegaan met wie ze de laatste tijd veel contact hebben gehad.

Het coronavirus is verwant aan het virus dat SARS veroorzaakt, een ernstige besmettelijke longontsteking. Tot nog toe zijn twee mensen aan de gevolgen ervan overleden.