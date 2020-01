Aantal besmettingen corona naar 7700

Het aantal besmettingen met het nieuwe coronavirus blijft stijgen. De Wereldgezondheidsorganisatie beraadt zich donderdag opnieuw over de vraag of er een internationale noodsituatie uitgeroepen moet worden. Zes vragen en antwoorden over de crisis.

Hoe ontwikkelt het aantal besmettingen in China zich?

Het dodental in China door de uitbraak van het coronavirus was donderdagmorgen gestegen naar 170. Volgens de Chinese autoriteiten staat van 7711 mensen vast dat ze het virus hebben.

De Chinese gezondheidsdiensten meldden dat het aantal doden in de provincie Hubei, waarin de stad Wuhan ligt, woensdag aan het einde van de dag was gestegen met 37 naar 162.

Het aantal mensen waarbij het vermoeden bestaat dat ze het virus bij zich dragen, wordt geschat op ruim 12.000. In iedere provincie van China zijn besmettingen geconstateerd. De autoriteiten meldden ook de eerste besmetting in Tibet.

Wat is het beeld buiten China?

Drie Japanners op een door de Japanse overheid gecharterde vlucht op woensdag bleken besmet met het nieuwe coronavirus, meldde de Japanse zender NHK op gezag van het ministerie van Gezondheid.

De Franse autoriteiten stelden bovendien vast dat een vijfde persoon is besmet met het coronavirus. Het gaat om de dochter van een ernstig zieke Chinese toerist.

Zowel de nieuwe patiënt als haar 80-jarige vader liggen op de intensive care. De vrouw zou in de dertig zijn. „Haar toestand is verslechterd. Ze krijgt zuurstof toegediend”, zei minister Agnès Buzyn (Volksgezondheid). De Johns Hopkins University in Baltimore houdt wereldwijd per land realtime het aantal bevestigde besmettings- en sterfgevallen door het nieuwe coronavirus bij.

Is er al officieel sprake van een internationale noodsituatie?

Een speciaal comité van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) zou donderdag bijeenkomen om zich te buigen over de vraag of het coronavirus de zogenoemde ”PHEIC-status” krijgt. Dat is de Engelse afkorting voor Internationale Noodsituatie in de Publieke Gezondheid.

Het zou de zesde keer sinds 2009 zijn dat de WHO deze status aan een noodsituatie op het gebied van de gezondheid toekent. Het comité maakt naar verwachting in een persconferentie rond 19.30 uur haar besluit bekend.

Wat doen landen om hun burgers in China te beschermen?

Veel landen halen hun burgers terug. De Verenigde Staten en Frankrijk repatrieerden beide woensdag zo’n tweehonderd burgers uit Wuhan. Canada liet weten een vliegtuig te hebben gecharterd om Canadezen terug te halen, terwijl Singapore donderdag 92 burgers uit de stad zou oppikken. De Indonesische minister van Buitenlandse Zaken gaf aan dat Indonesiërs „zo snel mogelijk” geëvacueerd worden.

Ongeveer zeshonderd EU-burgers uit veertien lidstaten hebben aangegeven dat ze vanuit Wuhan en omgeving gerepatrieerd willen worden. Onder hen zijn Nederlanders, Belgen en Duitsers. Dat zei EU-commissaris Janez Lenarcic (Crisismanagement) tijdens een persconferentie in Brussel. De Nederlandse minister Stef Blok zei dinsdag dat ongeveer twintig Nederlanders in Wuhan zich bij de ambassade hebben gemeld.

Commissaris Stella Kyriakides (Gezondheid) heeft Kroatië, dat tijdelijk EU-voorzitter is, gevraagd zo snel mogelijk de EU-ministers van Volksgezondheid voor beraad in Brussel bijeen te roepen.

Wat gebeurt er met terugkerende burgers uit Wuhan?

Die worden bij aankomst streng gecontroleerd en zonodig in quarantaine geplaats. Australië meldde woensdag burgers die mogelijk zijn blootgesteld aan het virus twee weken lang in quarantaine te plaatsen op Christmas Island, zo’n 2000 kilometer van het Australische vasteland. Ongeveer zeshonderd Australiërs zouden kortgeleden nog in de Chinese provincie Hubei zijn geweest.

Is het nog mogelijk naar China te reizen?

De Nederlandse reisbrancheorganisatie ANVR adviseerde aangesloten reisbureaus woensdag tot het einde van februari geen reizen te organiseren naar China. Bij de ANVR zijn zo’n driehonderd reisorganisaties aangesloten.

Na British Airways schrapte ook de Duitse luchtvaartmaatschappij Lufthansa woensdag alle vluchten van en naar China. De maatregel geldt voorlopig tot 9 februari en ook voor de vluchten van dochtermaatschappijen Swiss International Air Lines en Austrian Airlines. Ook American Airlines kondigde maatregelen aan.

KLM gaat minder vaak op China vliegen. De vluchten naar Chengdu, Hangzhou en Xiamen worden geschrapt en het aantal vluchten naar Shanghai teruggeschroefd. De maatschappij blijft wel gewoon vliegen op Peking.

IKEA en McDonald’s dicht

De Zweedse meubelgigant IKEA sluit in verband met het coronavirus tijdelijk ongeveer de helft van zijn dertig winkels in China.

Meerdere grote internationale ketens zijn al overgegaan tot grote winkelsluitingen in China. Koffieketen Starbucks sloot de afgelopen periode al 2000 filialen voor onbepaalde tijd. McDonald’s heeft besloten al zijn filialen in de provincie Hubei dicht te houden. Volgens topman Chris Kempczinski gaat het om „enkele honderden” vestigingen.

De uitbraak van het virus zorgt voor extra onzekerheid over de groei van de wereldeconomie. Zeker in China zal de uitbraak op korte termijn gevolgen hebben voor de economische activiteit, zei voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve, de Amerikaanse koepel van centrale banken, woensdag.