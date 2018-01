Aantal asielzoekers Duitsland verder omlaag

Het aantal asielaanvragen in Duitsland was in 2017 bijna 100.000 lager dan een jaar eerder. Dat heeft de Duitse minister van Binnenlandse Zaken Thomas de Maizière dinsdag bekendgemaakt.

In totaal werden vorig jaar 186.644 nieuwe asielaanvragen geregistreerd, tegen 280.000 in 2016. Op het hoogtepunt van de vluchtelingencrisis, in 2015, vroegen nog 890.000 mensen asiel aan in Duitsland. Volgens De Maizière komt de daling, doordat de vluchtelingenroute via de westelijke Balkan sindsdien grotendeels is afgesloten. De meeste asielzoekers kwamen vorig jaar uit Syrië, Irak en Afghanistan.

In hun coalitieonderhandelingen hebben de CDU/CSU en de SPD afgesproken dat jaarlijks niet meer dan 220.000 vluchtelingen naar Duitsland mogen komen.