Aantal abortussen VS in 2015 historisch laag

Het aantal abortussen in de Verenigde Staten was in 2015 historisch laag.

Dat blijkt uit cijfers die de Amerikaanse overheid woensdag publiceerde. In dat jaar, het meest recente waarover data beschikbaar zijn, lieten 638.169 vrouwen hun zwangerschap afbreken. Dat betekende een daling van 2 procent ten opzichte van 2014 en het laagste aantal abortussen sinds het Hooggerechtshof in 1973 oordeelde dat een verbod op abortus ongrondwettig was. In 2006 werden per duizend vrouwen nog gemiddeld 15,9 abortussen gepleegd. Dat aantal daalde via 12,1 in 2014 tot 11,8 in 2015.

Deskundigen schrijven de daling enerzijds toe aan verbeterde anticonceptiemiddelen, maar ook aan het groeiende aantal vrouwen dat besluit hun kind om ethische redenen niet te laten aborteren.