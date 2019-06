Aansteker helpt bij oplossing moordzaak

Na de vondst van een dode man in Noord-Frankrijk tastte de politie lang in het duister over zijn identiteit, maar een aansteker in de broekzak van de dode bracht uiteindelijk aan het licht wie hij was en wie hem waarschijnlijk om het leven heeft gebracht.

In oktober stuitte de bestuurder van een bulldozer op een zak met daarin een lichaam in ontbinding. Zonder identiteitspapieren of mobieltje van de dode lukte het de politie maar niet om iets te weten te komen over het geslacht en de nationaliteit van de dode. DNA en vingerafdrukken gaven ook geen uitsluitsel.

Maar de aansteker, met het opschrift "Kroeg Cafe," deed uiteindelijk een belletje rinkelen bij Belgische agenten die een foto van het bewijsstuk onder ogen kregen. De Belgische politie was al langer op zoek naar de 42-jarige Darshan Singh uit India. Het café op de aansteker stond vlak bij het huis van het slachtoffer in Ravels, niet ver van de Nederlandse grens bij Baarle-Nassau. Vervolgens bleek het mogelijk met DNA van zijn tandenborstel de identiteit van het slachtoffer te bevestigen.

Eind maart kon de Belgische politie een landgenoot van Singh aanhouden die ervan wordt verdacht hem te hebben gedood. De politie wilde verder niets zeggen over de achtergrond van de moord.