Aanslagplegers Teheran waren Iraniërs van IS

Vijf aanvallers die woensdag deelnamen aan de aanslagen in Teheran waren afkomstig uit Iran. Zij vochten eerder voor de terreurorganisatie Islamitische Staat in Syrië en Irak.

Het Iraanse ministerie van Veiligheid liet donderdag weten dat dit vijftal Iran ooit heeft verlaten en zich namens IS schuldig heeft gemaakt aan misdaden in het Syrische Raqqa en het Iraakse Mosul. Volgens de autoriteiten in Teheran is het vijftal vorig jaar teruggekeerd „om terroristische aanslagen te plegen op de heilige steden van Iran”.

Islamitische Staat eiste woensdag de verantwoordelijkheid op voor de aanslagen in de Iraanse hoofdstad. Het ging om zelfmoordaanslagen met bommen en aanvallen met vuurwapens. Er vielen zeventien doden.