Aanslagpleger op de Krim was 22-jarige student

De verdachte die woensdag een aanslag pleegde op een school op de Krim was een 22-jarige student van die school. De aanslagpleger pleegde na zijn daad zelfmoord. Zijn lichaam werd gevonden in het schoolgebouw. De premier van de Krim zei dat inmiddels achttien mensen om het leven zijn gekomen.

De doden zouden vooral jonge mensen zijn die ten tijde van de ontploffing in de schoolkantine waren. In totaal raakten meer dan vijftig mensen gewond.

De Russische minister van Defensie, Sergej Sjoigoe, zei dat vier militaire vliegtuigen klaar staan om slachtoffers van de aanslag in Kertsj te evacueren voor medische behandeling. Sjoigoe zei volgens persbureau Interfax ook dat ruimte in militaire ziekenhuizen op de Krim beschikbaar is voor de slachtoffers.

De Russische president Vladimir Poetin zei dat er een nauwgezet onderzoek komt naar de motieven van de aanslag op de school in Kertsj.