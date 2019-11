Aanslagpleger Indonesië was 24-jarige student

Een 24-jarige student heeft woensdag een zelfmoordaanslag gepleegd bij het hoofdkwartier van politie in de Indonesische stad Medan op het eiland Sumatra. Volgens de politie gaat het om een zogeheten ‘lone wolf’, die alleen handelde. De aanslagpleger overleed. Zes mensen raakten bij de aanval gewond, onder wie vier politieagenten en twee burgers.

Forensisch onderzoek moet onder meer uitwijzen wat voor explosieven zijn gebruikt. „Alle gevonden stukjes zijn naar een laboratorium gebracht. Die moeten uitwijzen om wat voor bom het ging”, liet de politie weten. Er wordt ook onderzocht of de student banden had met geradicaliseerde terreurbewegingen.

Politiebureaus in Indonesië zijn geregeld doelwit van aanslagen. In augustus werden militanten neergeschoten en gearresteerd die politieagenten aanvielen bij een bureau in de stad Surabaya. De overheid kwam al met aangescherpte antiterrorismewetten na aanslagen door Jamaah Ansharut Daulah (JAD), een aan Islamitische Staat gelieerde terreurgroep.