De terreuraanslagen in Catalonië van anderhalve week geleden hebben een zestiende leven geëist. Een 51-jarige vrouw uit Duitsland overleed in een ziekenhuis in Barcelona aan haar verwondingen, melden de autoriteiten.

In totaal 24 mensen die het slachtoffer werden van de aanslagen in Barcelona en Cambrils verblijven nog in ziekenhuizen. Vijf van hen verkeren nog altijd in kritieke toestand.