Aanslag tast veilige reputatie N-Zeeland aan

De dodelijke massale schietpartij op twee moskeeën in Nieuw-Zeeland tijdens het vrijdaggebed tast de reputatie van het land aan dat bekend staat om zijn tolerantie en veiligheid. Bij de aanslagen werden zeker 49 mensen gedood.

Paul Buchanan, een voormalig analist voor het inlichtingen- en defensiebeleid, zei dat de dreiging van neo-nazistische groepen in Nieuw-Zeeland bekend is. „Christchurch heeft een zeer actieve witte racistische gemeenschap, die vluchtelingen en gekleurde mensen de afgelopen twintig jaar meerdere malen heeft aangevallen”, vertelde hij aan Radio New Zealand.

Toch zijn dodelijke aanslagen zoals die van vrijdag zeldzaam in Nieuw-Zeeland. In de afgelopen tientallen jaren kende het land slechts een paar massale schietpartijen, zoals in 1990 toen een schutter dertien mensen doodde in de kleine plaats Aramoana op het Zuidereiland na een ruzie met buren.

De schutter werd doodgeschoten door de politie, en wetten voor wapenvergunningen werden nadien aangescherpt met strenge beperkingen voor semi-automatische vuurwapens.

In de tien jaar tot 2013, de meest recente cijfers, varieerde het aantal vuurwapenmoorden in het land van drie tot twaalf sterfgevallen per jaar.

