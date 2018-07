De regering van Tadzjikistan zegt dat een verboden islamitische partij achter de aanslag zat op een groep fietsers waardoor vier mensen omkwamen, onder wie een Nederlander. Het ministerie van Binnenlandse Zaken verklaarde dat op basis van een bekentenis van een verdachte die is aangehouden.

Volgens het departement stond de groep die de aanslag pleegde onder leiding van een man die in Iran was getraind. De aanslag is eerder opgeëist door Islamitische Staat (IS).