„Aanslag op spion geen zaak voor Kremlin”

De aanslag op de Russische dubbelspion Sergei Skripal is geen zaak voor het Kremlin, stelt Moskou. „De genoemde Russische burger werkte voor een van de Britse inlichtingendiensten, het incident gebeurde in Groot-Brittannië. Dit is geen zaak voor de Russische regering”, zei een woordvoerder van het Kremlin.

De Britse premier Theresa May vergadert maandag met de nationale veiligheidsraad over de aanslag. Volgens een hooggeplaatste parlementariër zal Rusland daar waarschijnlijk als verantwoordelijke worden aangewezen.

Op de Russische staatstelevisie werd de suggestie gewekt dat Groot-Brittannië zelf achter de aanval met zenuwgas op Skripal zit.