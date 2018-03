Aanslag op Kuciak vermoedelijk huurmoord

De Slowaakse onderzoeksjournalist Jan Kuciak en zijn vriendin Martina Kusnirova zijn hoogstwaarschijnlijk door een huurmoord om het leven gekomen. Een Slowaakse aanklager zei dat maandag op basis van informatie die tijdens het onderzoek is verzameld.

De aanklager zei dat niets erop wijst dat er een gevecht is geweest en dat er vrijwel niets is gestolen van Kuciak en Kusnirova. „Dat doet vermoeden dat er sprake was van een huurmoord.”

De lichamen van de journalist en zijn verloofde werden op 25 februari gevonden. De politie sprak van een executie met schoten door het hoofd en borst. Kuciak schreef onder meer over politiek gekonkel en winstbejag. Bij zijn onderzoek is hij mogelijk gestuit op banden van maffiaclans met Slowaakse politici en regeringsfunctionarissen.

Er is in de zaak nog niemand aangeklaagd. Circa tweehonderd mensen zijn verhoord.

Na de dubbele moord is massaal betoogd tegen de regering. Premier Robert Fico zag zich genoodzaakt op te stappen.