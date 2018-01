Aanslag op kantoor mensenrechtenorganisatie

Gemaskerde mannen hebben brand gesticht in een kantoor van de mensenrechtenorganisatie Memorial in de autonome Russische deelrepubliek Ingoesjetië in de Kaukasus.

Op beelden van een beveiligingscamera is te zien hoe twee mannen vanochtend in alle vroegte met jerrycans naar binnenklommen in het kantoor in Nazran. Kort daarop brak de brand uit.

Volgens Memorial is de aanslag onderdeel van een campagne om de organisatie uit de Kaukasus te verjagen. In het naburige Tsjetsjenië werd vorige week de directeur van de lokale afdeling van Memorial, Ojoeb Titijev, gearresteerd, omdat hij marijuana in zijn bezit zou hebben gehad. Volgens de organisatie is Titijev er door de politie ingeluisd.

Memorial is de belangrijkste Russische mensenrechtenorganisatie. Met name in Tsjetsjenië botst de organisatie geregeld met de autoriteiten.