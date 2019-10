Aanslag minister Indonesië: 27 arrestaties

De Indonesische politie heeft 27 mensen opgepakt sinds de minister van Veiligheid Wiranto vorige week werd neergestoken op het eiland Java. Het zou gaan om militanten die banden hebben met terreurorganisatie Islamitische Staat (IS). Wiranto raakte gewond door het steekincident en moest worden geopereerd.

Direct na de aanval donderdag werden een 31-jarige man en zijn 21-jarige vrouw gearresteerd. Zij zouden lid zijn van Jamaah Ansharut Daulah, een beweging die is gelinkt aan IS. De nieuwe arrestaties werden verricht in het zuidoosten van Indonesië, onder meer op het toeristische eiland Bali.

De aanslag op de 72-jarige Wiranto kwam net voordat de Indonesische president Joko Widodo begint aan zijn tweede termijn. Op 20 oktober wordt hij ingezworen.