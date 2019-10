Aanslag met vrachtauto in Duitse Limburg

De Duitse veiligheidsdiensten gaan er nu vanuit dat achter de botsing die een man met een gestolen vrachtauto in de stad Limburg veroorzaakte, terroristische motieven zitten. De diensten en politie onderzoeken het incident van maandagavond als een terroristische aanslag. De man die met de vrachtauto in het centrum van de stad op andere auto’s inreed is een dertiger afkomstig uit Syrië. Hij raakte net als acht anderen gewond.

De chauffeur zou ook meerdere keren ‘Allah’ hebben geroepen, schreef de Frankfurter Neue Presse, die omstanders had gesproken.