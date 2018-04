Aanslag met busje Münster: 3 doden, 30 gewonden

Een bestelbus is in het Duitse Münster ingereden op een vol terras. Daarbij zijn zeker drie doden en dertig gewonden gevallen, zo melden diverse Duitse media. Volgens onbevestigde berichten zou de chauffeur zichzelf na de aanslag van het leven hebben beroofd.

De politie bevestigt het aantal gewonden, maar geeft geen exact dodental. De politie zegt op Twitter dat het „onoverzichtelijke situatie is” en roept iedereen op uit de binnenstad weg te blijven. De autoriteiten zeggen dat het om een aanslag gaat.

Politie: Dader Münster overleden

Er is een enorme politiemacht op de been, een deel van het centrum is hermetisch afgegrendeld. De aanslag vond plaats in oude centrum van de stad die op zo’n 70 kilometer van het Nederlandse Enschede ligt.