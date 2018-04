Aanslag met bus Münster: 3 doden, 30 gewonden

Bij een aanslag met een bestelbus in het Duitse Münster zijn zaterdag drie doden en dertig gewonden gevallen. Zes slachtoffers verkeren nog in levensgevaar. De bestelbus reed rond half vier in op een vol terras van het beroemde restaurant Grosser Kiepenkerl. De dader beroofde zichzelf na zijn daad van het leven met een vuurwapen, zei de politie.

Aanvankelijk sprak de politie van in totaal vier doden, maar minister van Binnenlandse Zaken van Noordrijn-Westfalen, Herbert Reul, (CDU) maakte zaterdagavond bekend dat er in totaal drie doden zijn, inclusief de dader.

Volgens de Süddeutsche Zeitung is de aanslagpleger een verwarde Duitse man van 48 jaar zonder migratieachtergrond. Volgens de krant gaan de autoriteiten daarom niet uit van een terroristisch motief. Wel is huiszoeking gedaan bij de man naar mogelijke explosieven. De politie heeft nog geen mededelingen gedaan over achtergrond of dader van de aanslag.

Ten tijde van de aanslag was in Münster al een enorme politiemacht op de been in verband met een demonstratie van Koerden. Meteen na de aanslag grendelde de politie een deel van het centrum hermetisch af. Er is geen informatie over de vraag of er een verband zou kunnen bestaan tussen de demonstratie en het incident. De aanslag vond plaats in oude centrum van de stad, die op zo’n 70 kilometer van het Nederlandse Enschede ligt.

Het was onduidelijk of de man helemaal alleen handelde of dat hij werd geholpen. Volgens de politie waren er geruchten dat er twee mensen uit de bestelauto zijn gesprongen en gevlucht. Dat is echter niet zeker en moet nog worden geverifieerd, zei een politiewoordvoerder.

De aanslag lijkt op die van december 2016 toen een vrachtwagen inreed op de kerstmarkt in Berlijn. Daarbij kwamen twaalf mensen om het leven.