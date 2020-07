Aanslag met autobom in Somalische hoofdstad Mogadishu

Bij een douanekantoor in de haven van de Somalische hoofdstad Mogadishu is zaterdag een zelfmoordaanslag gepleegd met een autobom. Daarbij is een onbekend aantal slachtoffers gevallen. De auto met explosieven baande zich een weg door een veiligheidsbarrière voordat hij onder vuur werd genomen door agenten. De auto ontplofte buiten het hek van het kantoor.

De explosie was in een groot deel van Mogadishu te horen. Boven het havengebied hing een dikke zwarte rookwolk.

Wie achter de aanslag zit, is niet bekend. Moslimextremisten van de groep al-Shabaab, die banden heeft met al-Qaeda, plegen vaker zelfmoordaanslagen in Mogadishu, met als doel de regering omver te werpen. De dodelijkste aanslag werd gepleegd in 2017. Toen kwamen meer dan vijfhonderd mensen om het leven door een zware vrachtwagenbom.