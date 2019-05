De bomaanslag vrijdag in Lyon is nog niet opgeëist. Dat heeft de Franse antiterreuraanklager Remy Heitz zaterdag verklaard. Door de aanslag op een wandelpromenade in het centrum van de stad raakten dertien mensen gewond.

De politie zoekt nog naar de dader. Het gaat om een man van 30 à 35 jaar die vlak voor de explosie daar rijdend op een fiets is gezien. De verdachte staat op beelden van bewakingscamera’s. Zijn identiteit is nog niet achterhaald.