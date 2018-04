Aanslag Berlijn verijdeld, zes arrestaties

De politie heeft zondag zes mannen gearresteerd die plannen hadden een aanslag te plegen tijdens de halve marathon van Berlijn. De verdachten komen uit de „Islamitische-radicale hoek”, zo stelt de politie in Berlijn.

De huizen van de verdachten zijn zondag doorzocht. Daarbij zijn telefoons en computers in beslag genomen. De mannen zijn tussen de 18 en 21 jaar oud.

Volgens de politie is het evenement waar duizenden lopers aan meededen niet in gevaar geweest door de geplande aanslag. De verdachten waren al langere tijd in het vizier van de veiligheidsdiensten.

De hoofdverdachte wilde met twee scherp geslepen messen insteken op de deelnemers, zo berichtte de Duitse website Die Welt. Deze man zou nauwe banden hebben gehad met de Tunesiër Anis Amri die in 2016 de aanslag op de kerstmarkt van Berlijn pleegde. Het motief voor de aanslag zou wraak zijn voor Amri die op 23 december door Italiaanse agenten werd doodgeschoten.