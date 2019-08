Aanslag Barcelona herdacht op Ramblas

De aanslag op de Ramblas in Barcelona in 2017 is zaterdag precies twee jaar na dato herdacht. Spaanse politici en familieleden van slachtoffers kwamen bijeen. Ze legden witte bloemen neer bij een mozaïekstuk van kunstenaar Joan Miró. Op die plek stopte het busje die werd bestuurd door een aanhanger van Islamistische Staat (IS). Hij reed zestien mensen dood en er vielen ruim 140 gewonden.

Bij de herdenking waren onder anderen de minister van Binnenlandse Zaken Fernando Grande-Marlaska en burgemeester van Barcelona Ada Colau aanwezig. Op Twitter betuigde ook premier Pedro Sánchez zijn medeleven. „We zullen altijd de slachtoffers en hun families herdenken”, schreef hij. „Wij zullen vastberaden en eensgezind tegen het terrorisme blijven strijden en de democratie, vrijheid en coëxistentie verdedigen.”