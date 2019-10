‘Aanslag als op 9/11 in Frankrijk voorkomen’

In Frankrijk is onlangs een terreuraanslag voorkomen die was geïnspireerd op de aanslagen van 11 september 2001, waarbij vliegtuigen in het World Trade Center in New York vlogen.

De Franse minister van Binnenlandse Zaken, Christophe Castaner, zei tegen tv-zender France 2 dat op 26 september een man is aangehouden die met dat doel een vliegtuig wilde gijzelen. Hij zou nog op zoek zijn geweest naar een wapen.

Castaner twitterde dat sinds 2013 al zestig aanslagen zijn voorkomen en dat elke week wel terreurverdachten voor verhoor worden aangehouden.

Meer dan 230 mensen zijn in de afgelopen vier jaar door terreuraanslagen in Frankrijk omgekomen. De zwaarste aanslagen werden gepleegd door aanhangers van Islamitische Staat in november 2015 in Parijs. Daarbij stierven 130 mensen.