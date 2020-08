„Aanrijdingen snelweg Berlijn terroristische aanslag”

Een incident dinsdag op een autosnelweg in de Duitse hoofdstad Berlijn met verschillende ongevallen en gewonden is volgens de officier van justitie vrijwel zeker een islamitische terreuraanslag geweest.

Bij de botsingen vielen zes gewonden, van wie drie er slecht aan toe zijn. Onder de zwaargewonden is een motorrijder die werd geramd. Plaatselijke media melden dat de 30-jarige verdachte „Allahu akbar” riep toen hij uit zijn auto stapte.

Tegen de Irakees lopen onderzoeken wegens meerdere pogingen tot moord, zei een justitiewoordvoerder. De botsingen zijn opzettelijk veroorzaakt. „Door de omstandigheden gaan we er niet van uit dat de ongevallen toevallig gebeurden.”

De man veroorzaakte op drie plaatsen op de snelweg nabij het centrum van Berlijn aanrijdingen. Volgens de politie had hij ook een munitiekist bij zich. Toen hij werd gestopt, kondigde hij aan dat er een „gevaarlijk object” in de doos zat, zei een politiewoordvoerster. „Niemand komt dichterbij, anders gaan jullie allemaal dood”, zo citeerde de krant Bild de verdachte nadat hij uit zijn auto was gestapt en de metalen kist op het dak had gezet.

Forensische technici hebben röntgenfoto’s gemaakt van de metalen doos. Die zou geschikt zijn geweest om munitie in op te slaan. De doos werd vervolgens opengeschoten. De politie vond er echter niets verdachts in.

De verdachte had op sociale media aanwijzingen gepubliceerd dat hij een aanslag van plan was, meldde persbureau DPA. Hij had foto’s van de auto die voor de aanslag werd gebruikt op Facebook gepost, samen met religieuze slogans, aldus het bericht.

Mensen die banden hebben met islamitisch extremisme hebben de afgelopen jaren verschillende gewelddadige aanslagen gepleegd in Duitsland. De dodelijkste was een aanslag met een vrachtwagen op een kerstmarkt in Berlijn in december 2016, waarbij twaalf mensen omkwamen. De Tunesische aanslagpleger, een afgewezen asielzoeker, was een aanhanger van de jihadistische terreurbeweging Islamitische Staat.

Meer recentelijk werden een islamist en zijn vrouw veroordeeld voor het beramen van een biologische bomaanslag in Duitsland in 2018 met het dodelijke gif ricine. Het paar had op internet castorzaden, explosieven en metalen kogellagers besteld om de giftige bom te bouwen. De man werd in maart veroordeeld tot 10 jaar gevangenisstraf, terwijl zijn vrouw in juni een gevangenisstraf van 8 jaar kreeg.

Sinds 2013 is het aantal islamisten dat in Duitsland als gevaarlijk wordt beschouwd, vervijfvoudigd tot 680, aldus veiligheidsdiensten. Rechtse partijen hebben bondskanselier Angela Merkel er vaak van beschuldigd te hebben bijgedragen aan de islamistische dreiging door in 2015 de grenzen van het land te openen voor honderdduizenden migranten.