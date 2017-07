Aanrijding voetgangers Boston lijkt ongeval

Een taxi is maandag ingereden op voetgangers bij de luchthaven van de Amerikaanse stad Boston. CNN meldde op gezag van bronnen bij de politie dat er waarschijnlijk sprake is van een ongeval; de bestuurder van de taxi zou in plaats van de rem het gaspedaal hebben ingedrukt, waardoor zijn voertuig vooruitschoot en op een pleintje met lunchtafeltjes tot stilstand kwam tegen een gebouw.

Het incident speelde zich af in het oosten van Boston, niet ver van een verzamelplaats voor taxi’s die de internationale luchthaven Logan bedienen.

De hulpdiensten lieten via Twitter weten dat zeker tien gewonden met ambulances werden afgevoerd. Hoe erg zij eraan toe zijn is nog niet bekend.