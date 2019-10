Aanrijding met vrachtauto Duitsland mogelijk aanslag

De Duitse veiligheidsdiensten gaan er voorlopig vanuit dat achter de botsing die een man met een gestolen vrachtauto in de stad Limburg veroorzaakte, terroristische motieven zitten. De diensten en politie onderzoeken het incident van maandagavond als een terroristische aanslag, meldden onder meer de krant Bild en omroep ZDF.

De man die met de vrachtauto in het centrum van de stad op andere auto’s inreed is een dertiger afkomstig uit Syrië die sinds 2015 in Duitsland is. In 2016 kreeg hij een speciale verblijfsstatus, niet als vluchteling maar als iemand die gevaar loopt bij terugkeer. De man raakte net als acht anderen gewond.

De chauffeur zou ook meerdere keren ‘Allah’ hebben geroepen, schreef de Frankfurter Neue Presse, die omstanders had gesproken. Een woordvoerder van het Openbaar Ministerie wilde niets meer kwijt, dan dat er wordt gekeken naar allerlei mogelijke motieven en de politie „sluit niets uit”. Beide instanties beloven in de middag meer informatie over het onderzoek. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken Horst Seehofer wilde hangende het onderzoek geen commentaar op de zaak leveren.