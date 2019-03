Aanpak criminaliteit op darkweb succes

De internationale aanpak van criminaliteit op het darkweb heeft de eerste successen opgeleverd. Tijdens een gezamenlijke operatie arresteerden verschillende politiediensten 61 personen en sloten ze vijftig web-accounts die zich bezighielden met onder meer drugs- en wapenhandel.

Wetshandhavers uit Europa, Canada en de VS bundelden begin dit jaar de krachten in de strijd tegen aanbieders en kopers van illegale goederen op het afgesloten deel van internet. Europol maakte dinsdag bekend dat de voorbije maanden bij huiszoekingen bijna 300 kilo drugs, 51 vuurwapens en meer dan 6,2 miljoen euro in cryptovaluta, cash en goud in beslag zijn genomen.

De gecoördineerde actie, met Nederland als een van de zeventien Europese deelnemers, maakte duidelijk dat criminelen zich niet veilig kunnen wanen op internetsites die alleen toegankelijk zijn met speciale software zoals Tor (The Onion Router), die anonimiteit belooft. Tijdens de ‘Actieweek Cyberpatrouille’, vorig jaar juli in Den Haag, werd hiervoor een onderzoeksgroep van specialisten geformeerd.