Aanpak benzinediefstal Mexico leidt tot chaos

Een nieuwe aanpak tegen brandstofdiefstal heeft in Mexico gezorgd voor chaos bij tankstations. Auto’s en motoren staan op sommige plaatsen in lange rijen te wachten om benzine in te slaan. Sommige benzinepompen zijn vanwege een brandstoftekort gesloten.

De regering onder leiding van de linkse president Andres Manuel Lopez Obrador heeft de distributie van brandstof in het land aangepast. In de afgelopen jaren is het aantal geweldsincidenten bij pijpleidingen drastisch gestegen. Vanwege de lucratieve business proberen bendes illegaal benzine af te tappen en op de zwarte markt te verkopen, maar dat is niet zonder risico.

De regering besloot daarom een aantal leidingen en raffinaderijen te sluiten en de brandstof in bewaakte tankwagens te vervoeren. Die aanpak zorgt echter voor een tekort bij meerdere tankstations. Met jerrycans in de hand sloegen mensen aan het hamsteren.

Het staatsoliebedrijf Pemex liet weten dat pompstations zo snel mogelijk van brandstof worden voorzien.