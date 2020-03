Aanklagers VS stoppen vervolging Russische bedrijven

Amerikaanse aanklagers willen de aanklachten intrekken tegen Russische bedrijven die ze beschuldigen van betrokkenheid bij het manipuleren van de verkiezingen in 2016. Zo moet worden voorkomen dat de beklaagden de hand kunnen leggen op gevoelige informatie, bericht The New York Times.

Aanklagers stelden in 2018 vervolging in tegen Concord Management en Concord Consulting, maar zien inmiddels geen brood meer in het voorzetten van die zaak. Een topmedewerker van Justitie zei tegen de krant dat Concord de zaak aangreep om vertrouwelijke informatie te bemachtigen.

De Amerikaanse autoriteiten zeggen dat de bedrijven een rol speelden bij het verspreiden van desinformatie en het zaaien van verdeeldheid via sociale media. Dat gebeurde in de aanloop naar de door Donald Trump gewonnen presidentsverkiezing.

Aanklagers waarschuwden eerder al dat in documenten die gedeeld zouden kunnen worden met de verdediging informatie staat over de werkwijze van Amerikaanse onderzoekers en hun bronnen. Ze vreesden dat die gegevens op het internet zouden belanden.

Ook speelde mee dat de bedrijven, als ze schuldig waren bevonden, niet echt gestraft konden worden in de VS. Dertien Russische burgers en een ander bedrijf, het Internet Research Agency, worden daar nog wel strafrechtelijk aangepakt.