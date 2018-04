Aanklagers vragen levenslang in zaak-Karadzic

Aanklagers hebben in hoger beroep een levenslange gevangenisstraf geëist tegen Radovan Karadzic. Aanklager Katrina Gustafson zei bij het VN-tribunaal MICT in Den Haag dat de voormalige leider van de Serviërs in Bosnië „zijn enorme macht misbruikte om het bloed te vergieten van talloze slachtoffers. Rechtvaardigheid vereist dat hij de hoogst mogelijke straf krijgt: levenslang.”

De inmiddels 72-jarige Karadzic kreeg in 2016 40 cel opgelegd wegens zijn rol bij etnische zuiveringen in het destijds door burgeroorlog verscheurde land. Zo vonden de rechters hem schuldig aan volkerenmoord rond Srebrenica, waar in 1995 duizenden moslimmannen zijn geëxecuteerd.

Karadzic werd destijds vrijgesproken van een andere aanklacht wegens genocide. Aanklagers willen dat hij daar alsnog voor wordt veroordeeld door het VN-hof, de opvolger van het Joegoslaviëtribunaal. De voormalige leider van de Bosnische Serviërs zegt zelf onschuldig te zijn.