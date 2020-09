Aanklagers Europees Openbaar Ministerie beëdigd

De 22 aanklagers bij het nieuwe Europees Openbaar Ministerie (EOM) zijn beëdigd tijdens een ceremonie in het Europees Hof van Justitie. Onder hen werd de Nederlandse officier van justitie Daniëlle Goudriaan bij de plechtige installatiezitting in Luxemburg benoemd.

De 22 gaan zich onder leiding van de eerste hoofdofficier van justitie, de Roemeense corruptiebestrijder Laura Kövesi, onder meer bezighouden met de bestrijding van grensoverschrijdende btw-fraude boven de 10 miljoen euro en misbruik van EU-fondsen.

De landen besloten tot de oprichting van een onafhankelijk Europees vervolgingsorgaan omdat nationale autoriteiten strafbare feiten rond EU-middelen lang niet altijd voortvarend aanpakken. Bovendien houden hun bevoegdheden op bij de landgrens. „Hun missie is duidelijk: financiële misdaad bestrijden en het geld van de Europese belastingbetaler beschermen”, aldus een verklaring van de Europese Commissie naar aanleiding van de installatie. „Criminelen kennen geen grenzen.”

De aanklagers hebben de supervisie over de onderzoeken en de vervolging, de rechtszaken vinden plaats in de lidstaten. Zij worden in principe benoemd voor zes jaar, maar bij de start is ervoor gekozen de aanklagers uit acht lidstaten een termijn van drie jaar te geven. Nederland bleek daar bij de loting onder te vallen.

Polen, Hongarije, Zweden, Denemarken en Ierland hebben ervoor gekozen niet mee te doen aan het EOM.