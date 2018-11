Aanklager wil hoge straffen voor separatisten

Het Spaanse Openbaar Ministerie vraagt 25 jaar gevangenisstraf voor de voormalige vicepresident van Catalonië, Oriol Junqueras, vanwege diens rol in het verboden onafhankelijkheidsreferendum van de regio. Voor acht andere aangeklaagden, waaronder voormalige Catalaanse ministers en twee separatistische leiders, eisen de aanklagers zestien tot zeventien jaar gevangenisstraf. De politici en activisten worden beschuldigd van rebellie, ongehoorzaamheid en verduistering van publieke middelen.

Het hooggerechtshof in Madrid besloot vorige week na bijna een jaar onderzoek een strafzaak te openen. In totaal moeten achttien separatisten voor de rechter komen. Een termijn voor de start van het proces werd nog niet genoemd, maar waarnemers verwachten dat het begin volgend jaar begint.

Na het ongrondwettelijke onafhankelijkheidsreferendum van 1 oktober 2017 en een daaropvolgend besluit Catalonië af te splitsen, heeft de centrale regering de afvallige regio in het najaar van 2017 tijdelijk onder curatele gesteld. Junqueras en acht van zijn belangrijkste medestanders zitten sindsdien in hechtenis.

Enkele van hen werden tijdens de regionale verkiezingen in december 2017 desondanks in het regioparlement gekozen. Verschillende separatisten, waaronder de in oktober 2017 afgezette regionale president Carles Puigdemont, vluchtten in ballingschap. Puigdemont verblijft momenteel in België.