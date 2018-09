Aanklager wil doodstraf voor aanslagpleger NY

De aanklager in New York heeft de doodstraf geëist tegen Sayfullo Saipov, de Oezbeekse man die vorig jaar acht mensen doodde in de wijk Manhattan door op ze in te rijden met een auto.

Volgens de aanklager voldoet de misdaad van Saipov aan meerdere voorwaarden om de doodstraf te kunnen eisen. Zo gaat het om een weldoordacht terroristisch plan. Ook de manier waarop hij zijn slachtoffers maakte, is een reden om de doodstraf te eisen.

De advocaat van Saipov denkt dat de doodstraf onnodig is. „Dat vergroot de zaak alleen nog maar meer. De aanklager kan ook akkoord gaan met een bekentenis in ruil voor levenslang.”

Saipov reed op 31 oktober 2017 in op een groep mensen in New York. Daarbij kwamen acht mensen om het leven.

De inhoudelijke behandeling zaak begint op 9 oktober 2019.