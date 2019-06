Aanklager van de zaak bij krijgsraad marinier

De hoofdaanklager in de militaire rechtszaak van een Amerikaanse marinier die is beschuldigd van oorlogsmisdaden, is maandag door de rechter van de zaak gehaald. De officier had zonder toestemming emailverkeer van de advocaten van de verdachte elektronisch laten natrekken, meldt de Amerikaanse marine.

De 39-jarige onderscheiden Navy-SEAL staat voor de krijgsraad voor het doden van een gewonde IS-strijder die hij in gevangenschap hield en voor een poging tot moord bij het verwonden van twee ongewapende burgers, een meisje en een oudere man.

De marinier zegt in alle zaken onschuldig te zijn. Volgens Gallagher is hij valselijk beschuldigd en zijn de collega-militairen die tegen hem hebben getuigd, ontevreden ondergeschikten. Die zouden de aantijgingen tegen hem hebben verzonnen om hem uit zijn functie verwijderd te krijgen.