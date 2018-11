Aanklager Saudi-Arabië eist doodstraffen in zaak-Khashoggi

De openbaar aanklager in Saudi-Arabië eist doodstraffen voor de moord op de Saudische journalist Jamal Khashoggi. Dat meldden Saudische media donderdag.

Khashoggi werd vermoord in het Saudische consulaat in de Turkse stad Istanbul begin oktober. Elf mensen zijn beschuldigd van betrokkenheid bij de dood van Khashoggi. Tegen vijf van hen wordt nu de doodstraf geëist. In totaal zijn 21 mensen opgepakt in verband met de zaak. Volgens de hoofdaanklager werd Khashoggi gewurgd in het consulaat en werd zijn lichaam vervolgens in stukken gesneden. Waar het lichaam is, blijft nog onbekend. Het onderzoek loopt nog.

De aanklager meldde verder dat de Saudische kroonprins Mohammed bin Salman niet op de hoogte was van de missie rond Khashoggi. De journalist was een criticus van Bin Salman en woonde in de Verenigde Staten.

De verloofde van Khashoggi, de Turkse Hatice Cengiz, heeft moslims wereldwijd opgeroepen vrijdag te bidden voor een goede afloop van het onderzoek naar de moordzaak. Ze hoopt nog altijd dat het lichaam van Khashoggi –of wat daar nog van over is– zal worden gevonden.

Sancties

De Amerikaanse regering heeft donderdag sancties opgelegd aan zeventien Saudiërs voor hun rol in de zaak-Khashoggi. Onder hen zijn de Saudische consul-generaal in Istanbul, Mohammed al-Otaibi, en de leden van een team die verantwoordelijk worden gehouden voor het doden van Khashoggi in de diplomatieke missie. Dat meldde het Amerikaanse ministerie van Financiën.