Aanklager Pennsylvania waarschuwt Trump-campagne om intimidatie

Medewerkers van het campagneteam van de Amerikaanse president Donald Trump moeten stoppen met het filmen van kiezers bij inzamelpunten voor briefstemmen, wat mogelijk neerkomt op intimidatie, waarschuwt justitie in de staat Pennsylvania volgens The New York Times. Volgens de openbaar aanklager van de staat valt de praktijk niet onder de controle-activiteiten die bij de stembus zijn toegestaan.

Trumps campagneteam diende vorige week in Philadelphia een klacht in bij de gemeente nadat een medewerker had gezien dat sommige kiezers twee of drie stembiljetten in de de inzamelbus gooiden. Een advocaat van Trumps campagneteam noemt het een „flagrante overtreding van de kieswet van Pennsylvania”.

De strategie van het Republikeinse kamp in Philadelphia suggereert dat het doel van het campagneteam is om zoveel mogelijk kiezers aan te pakken die stembiljetten inleveren namens familieleden of andere bekenden. Volgens gemeentefunctionarissen hebben die kiezers niet zonder meer illegaal gehandeld. „Het inleveren van een stembiljet door een derde is in sommige gevallen toegestaan”, antwoordde een gemeentejurist op een klacht van team Trump.

Aanklager van de staat Josh Shapiro, de hoogste wetshandhaver in de staat en een Democraat, haalde uit naar de methodes van Trumps campagneteam. „De wet in Pennsylvania staat toe dat stembuscontroleurs zeer discrete en specifieke taken uitvoeren - het filmen van kiezers bij inzamelpunten valt daar niet onder”, zei Shapiro. „Ons hele stemsysteem is erop gebaseerd dat je stem privé is en dat je keuze om te stemmen persoonlijk is. Afhankelijk van de omstandigheden, is het fotograferen of filmen van stemmende kiezers mogelijk een vorm van intimidatie wat illegaal is.”